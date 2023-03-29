Дифференцировать ставки по КПН и НДС поручил президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на открытии совместного заседания палат Парламента, Касым-Жомарт Токаев отметил, что новый состав должен стимулировать деловую активность. Для этого прежде всего следует сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему.

"Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными". Касым-Жомарт Токаев

Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом, по его словам, требуется, наконец, полностью оцифровать.

"Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет. Исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета". Касым-Жомарт Токаев

29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент оценил выборы в Мажилис.