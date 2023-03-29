"Какой родитель этого захочет" – депутат Турлыханов прокомментировал нападение сына на адвокатов

Даулет Турлыханов, прошедший в Мажилис от партии Amanat, рассказал о ходе по делу о нападении его сына на адвокатов и отметил, что никакой родитель бы не захотел столкнуться с подобной ситуацией, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах совместного заседания палат Парламента в новом составе журналисты поинтересовались у Даулета Турлыханова о ходе дела по нападению его сына Нурасыла Болата на казахстанских адвокатов Анну Димитриевич и Олега Чернова.

"Работают адвокаты. Следствие идет по этому инциденту. В ближайшие дней 10 или две недели вы узнаете результаты. Нет, не вмешиваюсь в процесс. Решение выйдет, узнаете. Есть информация последняя, что они хотят пойти на примирение. Сейчас в первую очередь хотелось бы сказать, пусть следственные органы дадут оценку, потом дальше будем смотреть". Даулет Турлыханов

Он рассказал, что после случившегося искал встречи с потерпевшими.

"Встретился, сначала извинился, предложил помочь с лечением. С их стороны (ничего. – Прим. ред.) не было. У вас есть дети? Вы хотите, чтобы ребенок у вас был невоспитанным, необразованным? Была мысль (снять себя с кандидатуры депутата. – Прим. ред.). Семья, друзья, близкие, говорят: он совершеннолетний парень. Ему задайте этот вопрос (почему это произошло. – Прим. ред.). Вы хотите сказать, что я его настраивал на это? Какой родитель этого захочет? Я тоже дрался в детстве, в классе. Он не ребенок, сам за свои действия ответит". Даулет Турлыханов

15 февраля Даулет Турлыханов извинился за поступок сына.