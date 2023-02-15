Даулет Турлыханов извинился за проступок сына

Прославленный казахстанский борец Даулет Турлыханов на странице в Instagram извинился за поступок сына, которого обвиняют в избиении семьи юристов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Хотел бы изложить свою позицию по инциденту, произошедшему в ночь с 10 на 11 февраля в Алматы, с участием моего сына", – говорится в начале его сообщения.

"Мой сын Нурасыл является совершеннолетним и самостоятельным человеком. В случае, если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Казахстана. В то же время я приношу свои извинения за поступок сына". Даулет Турлыханов

Ранее сообщалось, что в Алматы избили казахстанских юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова. Они заступились за девушку. По словам потерпевших, нападавший является сыном заслуженного тренера Казахстана Даулета Турлыханова.

В свою очередь спортсмен подтвердил слова семьи.

"Я его никак не оправдываю, за все действия он сам ответственен", – заявил Турлыханов.

В Департаменте полиции города отметили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК – "Хулиганство".

Нурасылу Турлыханову может грозить штраф до 2 тыс. МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов или лишение свободы до двух лет.