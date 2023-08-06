18-летнюю девушку разыскивают в Шымкенте

Пропавшую 18-летнюю жительницу Шымкента разыскивают полицейские, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже в УП Аль-Фарабийского района поступило 5 августа.

"Со слов брата, Аида Абильда, 2004 г.р., вышла из дома 4 августа примерно в 16:30 и не вернулась обратно. На поиск и установление местонахождения девушки задействован весь личный состав ДП города Шымкента", - говорится в сообщении полиции.

Аида является студенткой 1-го курса колледжа "Долана-Булак".

Рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза узковатые, припухлость в области шеи (ЗОБ).

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить в полицию по телефону 102.

В Туркестанской области разыскивают пропавшую женщину. Утром 31 июля она выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась. Она собиралась продавать золотые изделия на сумму около 1 млн тенге.

