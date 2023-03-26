Тело четырехлетней девочки, унесенной течением, нашли в Туркестанской области
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
В Туркестанской области нашли тело четырехлетней девочки, которую 17 марта унесло течением реки, передает Zakon.kz.
Сообщение о том, что в реке Арысь обнаружено тело маленькой девочки, поступило от жителя Сайрамского района в Тюлькубасский РОП сегодня, 26 марта 2023 года.
17 марта в полицию обратилась местная жительница с заявлением, что ее четырехлетнюю дочь унесло течением реки. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав Тюлькубасского РОП, представители МЧС и прокуратуры, добровольцы в количестве 30 человек. Все это время поиски велись непрерывно.
В настоящее время назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что годовалый малыш погиб в отстойнике в Кызылординской области.
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