Тело четырехлетней девочки, унесенной течением, нашли в Туркестанской области

В Туркестанской области нашли тело четырехлетней девочки, которую 17 марта унесло течением реки, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в реке Арысь обнаружено тело маленькой девочки, поступило от жителя Сайрамского района в Тюлькубасский РОП сегодня, 26 марта 2023 года.

17 марта в полицию обратилась местная жительница с заявлением, что ее четырехлетнюю дочь унесло течением реки. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав Тюлькубасского РОП, представители МЧС и прокуратуры, добровольцы в количестве 30 человек. Все это время поиски велись непрерывно.

В настоящее время назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что годовалый малыш погиб в отстойнике в Кызылординской области.