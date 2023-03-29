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Новоизбранные депутаты Мажилиса принесли присягу народу Казахстана

Новоизбранные депутаты Мажилиса принесли присягу народу Казахстана Фото: akorda.kz
Новые депутаты Мажилиса VIII созыва на пленарном заседании палаты поклялись верно служить народу Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Это первое пленарное заседание для новоизбранных депутатов.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – произнесли новые депутаты.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта 2023 года. Чуть позднее представители партий, прошедших в Парламент – Amanat, ДПК "Ак жол", НДПП "Ауыл", НПК, ОСДП и Respublica, озвучили списки своих претендентов на места в Мажилисе по числу полученных мандатов.

О том, кто прошел в Мажилис по одномандатным округам, читайте здесь.

28 марта ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва по партийным спискам. После принятия соответствующего постановления депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

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Выборы в Мажилис Мажилис Парламента РК Казахстан
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