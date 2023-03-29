Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ирину Хакамаду обманул арендатор и сбежал

экономист, проблема Фото: Instagram/irina_hakamada
Российского экс-политика, экономиста и блогера Ирину Хакамаду обманул арендатор на 300 тысяч рублей (1 764 668 тенге). Оказалось, что мужчина год не оплачивал коммунальные платежи, а затем исчез, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации Telegram-канала Mash, арендатор жил в сталинке на севере Москвы за 60 тысяч рублей (352 933 тенге) в месяц плюс коммунальные платежи.

За аренду мужчина платил, а за электричество, воду и другое – нет. Когда Ирина Хакамада узнала об этом и захотела взыскать, квартиросъемщик сбежал.

Экс-политик пошла в суд и потребовала без малого 300 тыс. рублей (1 764 668 тенге): 120 тыс. рублей (705 867 тенге) – за аренду и 88 тыс. рублей (517 636 тенге) – проценты за неоплату коммуналки.

2 марта на российскую балерину Анастасию Волочкову подали в суд из-за долга по комуслугам. У нее образовался долг по коммунальным платежам около 400 тысяч рублей (2 352 891 тенге). 

Читайте также

Максим Галкин показал архивные фото с детьми и Аллой Пугачевой

Сохранение мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи обсудили в правительстве

Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот

Ирина Лукичева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления