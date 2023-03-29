Ирину Хакамаду обманул арендатор и сбежал

Российского экс-политика, экономиста и блогера Ирину Хакамаду обманул арендатор на 300 тысяч рублей (1 764 668 тенге). Оказалось, что мужчина год не оплачивал коммунальные платежи, а затем исчез, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации Telegram-канала Mash, арендатор жил в сталинке на севере Москвы за 60 тысяч рублей (352 933 тенге) в месяц плюс коммунальные платежи.

За аренду мужчина платил, а за электричество, воду и другое – нет. Когда Ирина Хакамада узнала об этом и захотела взыскать, квартиросъемщик сбежал.

Экс-политик пошла в суд и потребовала без малого 300 тыс. рублей (1 764 668 тенге): 120 тыс. рублей (705 867 тенге) – за аренду и 88 тыс. рублей (517 636 тенге) – проценты за неоплату коммуналки.

2 марта на российскую балерину Анастасию Волочкову подали в суд из-за долга по комуслугам. У нее образовался долг по коммунальным платежам около 400 тысяч рублей (2 352 891 тенге).

