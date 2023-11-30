Ирина Хакамада высказалась о счастье

Известный российский публицист Ирина Хакамада 30 ноября 2023 года опубликовала философский пост, сообщает Zakon.kz.

Свои рассуждения она разместила на странице в Instagram.

"Ощущение счастья человек должен искать в себе, а не в признании себя другими". Ирина Хакамада

Комментаторы согласись с ведущей, но отметили, что прийти к этому сложно.

В работе, даже на фрилансе, дома, с родителями, так или иначе, ищешь одобрения с их стороны. Но согласна, идти к этому нужно.

Истинно так, ключ к успеху в жизни заключается в ощущении счастья внутри нас, счастье – главный ключ.

Так и есть, и очень жаль, что многие как раз ищут в других и не осознают этого всю жизнь.

Все ответы внутри нас. Но мы живем сейчас в такое время, когда все ждут одобрения от соседа/коллеги/ мужа и т. д. Покупают дорогие вещи на один раз, чтобы другие увидели статус и одобрили, делают то, что модно, а не то, к чему лежит душа и т. д.

Но нас определяет среда.

В мае 2023 года 68-летняя Хакамада продемонстрировала фигуру в купальнике: ее фигуре могут позавидовать даже многие молодые девушки.