Почему продолжает падать импорт из России в Казахстан

В Институте экономических исследований заявили, что импорт из России в Казахстан продолжает падать, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала института, с июня 2022 года месячный темп роста импорта в Казахстан из России показывает отрицательные значения по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

"Падение темпов роста импорта связано со снижением поставок российских транспортных средств и товаров машиностроения. Также снижаются объемы импорта металлов. Уменьшение объемов происходит практически по всем отраслям, кроме продовольствия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Россией в январе 2023 года составил 2 млрд долларов, что на 18% больше, чем в январе 2022 года.

"При этом рост товарооборота больше связан с экспортом казахстанских товаров в РФ, рост которых в январе составил 52% при падении импорта из РФ на 0,5%", – следует из сообщения Института экономических исследований.

Ранее сообщалось, что Россия отменит роуминг с Казахстаном.