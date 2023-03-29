Почему продолжает падать импорт из России в Казахстан
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В Институте экономических исследований заявили, что импорт из России в Казахстан продолжает падать, сообщает Zakon.kz.
Как следует из Telegram-канала института, с июня 2022 года месячный темп роста импорта в Казахстан из России показывает отрицательные значения по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
"Падение темпов роста импорта связано со снижением поставок российских транспортных средств и товаров машиностроения. Также снижаются объемы импорта металлов. Уменьшение объемов происходит практически по всем отраслям, кроме продовольствия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Россией в январе 2023 года составил 2 млрд долларов, что на 18% больше, чем в январе 2022 года.
"При этом рост товарооборота больше связан с экспортом казахстанских товаров в РФ, рост которых в январе составил 52% при падении импорта из РФ на 0,5%", – следует из сообщения Института экономических исследований.
Ранее сообщалось, что Россия отменит роуминг с Казахстаном.
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