Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почему продолжает падать импорт из России в Казахстан

Стало известно, почему продолжает падать импорт из России в Казахстан Фото: unsplash
В Институте экономических исследований заявили, что импорт из России в Казахстан продолжает падать, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала института, с июня 2022 года месячный темп роста импорта в Казахстан из России показывает отрицательные значения по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

"Падение темпов роста импорта связано со снижением поставок российских транспортных средств и товаров машиностроения. Также снижаются объемы импорта металлов. Уменьшение объемов происходит практически по всем отраслям, кроме продовольствия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что товарооборот между Казахстаном и Россией в январе 2023 года составил 2 млрд долларов, что на 18% больше, чем в январе 2022 года.

"При этом рост товарооборота больше связан с экспортом казахстанских товаров в РФ, рост которых в январе составил 52% при падении импорта из РФ на 0,5%", – следует из сообщения Института экономических исследований.

Ранее сообщалось, что Россия отменит роуминг с Казахстаном.

Читайте также

Повлияет ли цифровая маркировка на удорожание обуви

Президент призвал предпринимателей развивать массовый спорт

Аналитики зафиксировали возросшее количество денежных переводов из России

Динара Халдарова
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления