Кто возглавил комитеты в Мажилисе

Депутаты на пленарном заседании избрали председателей комитетов Мажилиса Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Так, Комитет по социально-культурному развитию возглавил экс-глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов.



На должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе избрана Снежанна Имашева.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности возглавила Айгуль Куспан.

На должность председателя Комитета по финансам и бюджету избран Мади Такиев.

Комитет по вопросам экологии и природопользованию возглавил Едиль Жанбыршин.

На должность председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию избран Нуртай Сабильянов.

Комитет по аграрным вопросам возглавил Серик Егизбаев.

Ранее депутаты голосовали за нового спикера Мажилиса Парламента. По итогам свой пост сохранил Ерлан Кошанов. Также были избраны вице-спикеры Мажилиса. Ими стали Альберт Рау и Дания Еспаева.