Мажилис ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании 11 сентября ратифицировали Соглашение об обмене биологическим материалом, сообщает Zakon.kz.

Ратификация соглашения позволит предотвратить распространение инфекционных болезней животных, пополнить национальные коллекции микроорганизмов и углубить сотрудничество ветеринарных служб государств-участников СНГ.

"Соглашение позволит объединить усилия стран-участниц соглашения в сотрудничестве и взаимной помощи в обмене биологическим материалом, совершенствовании лабораторной диагностики болезней животных", – сказал депутат Мажилиса Казыбек Алишев.

Также соглашение позволяет разрабатывать и производить актуальные виды вакцин. Депутат Мажилиса Аманжол Алтай отметил, что на основании исследований будут разрабатываться лекарственные препараты, средства диагностики и лечения заболеваний животных.

Соглашение подписано Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией и Таджикистаном.

В июне в Казахстане выделили 13 млрд тенге для проведения профилактической вакцинации животных от опасных болезней.