Что происходит на границе Казахстана и Китая

На контрольно-пропускном пункте "Нұр Жолы" образовалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы. Как пытаются урегулировать проблемы, Zakon.kz рассказали в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен".

По решению, принятому представителями КГД МФ, НПП "Атамекен", ПС КНБ, транспортной инспекции под руководством главной транспортной прокуратуры, дан старт для внеочередного пропуска 62-х автотранспортных средств с товарами, оформленными на экспорт из Казахстана в Китай.

Это, как уточнили в палате, семена льна и сафлора, отруби пшеничные, сафлоровое масло, кондитерские изделия казахстанских производителей и др.



Кроме того, принято решение о пропуске вне очереди в сторону КНР более ста порожних автотранспортных средств, которые в последующем ввезут в Казахстан оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестиционных проектов и задач, имеющих государственное значение.

"К сожалению, экспорта в Казахстане не так уж много. Поэтому мы не можем позволить ему долго простаивать на границе. Тем более результат сверки показал, что значительное количество перевозчиков и водителей попросту не готовы к осуществлению международных перевозок. По факту мы насчитали только 62 фуры, у которых имеются все необходимые документы. Они же и поедут в Китай вне очереди". Зампредседателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов

Он также отметил, что в последующем данные категории товаров будут ввозиться в соответствии с регистрацией в системе электронной очереди CarGoRuqsat, в которой в скором времени появятся необходимые для этого слоты (вкладки).

Стоит отметить, что из-за замены старой системы электронной очереди "E-border" на новую на казахстанско-китайской границе скопились автотранспортные средства.

"На сегодня госорганами ежедневно объявляется список из очереди "E-border" для выезда в Китай, но в случае готовности всех разрешительных документов допускается проезд машин (из этой очереди) через границу вне публикуемых списков. Автомашины, не прибывшие до указанного срока, будут исключены с 16 апреля из очереди по спискам "E-border", – говорится в сообщении.



Автотранспорту по очереди CarGoRuqsat необходимо прибывать на пункт пропуска в дату и время, обозначенные в соответствующем бронировании.

"С 16 апреля в CarGoRuqsat будет увеличено количество бронирований до 300, планируется дальнейшее увеличение свободных броней после исчерпания списка по очереди "E-border". Пресс-служба (НПП) "Атамекен"

14 марта Алихан Смаилов поручил устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем.