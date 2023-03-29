В Кызылорде мальчика жестоко избил сын полицейского

В социальных сетях распространяется информация, что 7 марта сын заместителя начальника по кадровой работе Управления полиции Кызылорды жестоко избил несовершеннолетнего ребенка в спортивном клубе "Тарлан", сообщает Zakon.kz.

По словам родителей пострадавшего мальчика, когда они приехали на место, то увидели, что их сын сильно пострадал и еле стоял на ногах. А виновник позвонил и вызвал своего отца, который, как оказалось, работает в органах.



"Отец обидчика, приехав на место происшествия при исполнении, не стал вызывать бригаду "скорой помощи", а первым делом позвонил своим коллегам", – рассказали родители пострадавшего.

Мальчик попал в больницу.

В ДП Кызылординской области прокомментировали данный инцидент.

"В отношении заместителя начальника по кадровой политике Управления полиции города Кызылорда полковника полиции С. Елдея было назначено служебное расследование", – говорится в ответе на запрос редакции Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, о результатах служебного расследования и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

В середине февраля 2023 года казахстанский юрист Анна Димитриевич заявила, что ее с мужем в Алматы избил сын известного борца Даулета Турлыханова.