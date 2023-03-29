Астанчанка ест дождевых червей

Живых дождевых червей употребляет в пищу жительница столицы Яна Мазуренко, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", она находит необычное блюдо не только полезным, но и вкусным.

"На вкус как недоваренные макароны. Но когда жуешь, очень приятно, у них так кожура похрустывает немножечко, мягкая, как мармелад, знаете?" Яна Мазуренко

Яне 23 года, и с восьмого класса она разбавляет свой рацион дождевыми червями. Больше всего ей нравятся, так скажем, домашние беспозвоночные, из собственного огорода.

"Летом дома в огороде накопал, взял, а сейчас мне пришлось их купить, найти, на сайте продают. Вообще-то по цене зимой дороговато, честно говоря, обходится", – рассказала Яна Мазуренко.

Оказалось, что подготовка к столь необычной трапезе – это целая церемония. Нужен особый подход. Червяки тоже бывают импульсивными.

"Поедая червей, человек может заразиться паразитами. Соответственно, у него в организме могут жить паразиты. И он может еще больше страдать от того, что организм еще больше стресса испытывает", – отметила гастроэнтеролог Гульмира Думык.

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