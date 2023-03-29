Экскаватор сбил насмерть женщину в Караганде
Фото: polisia.kz
Экскаватор двигался по улице Магнитогорская и наехал на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летняя женщина скончалась на месте, а виновник скрылся, сообщает Zakon.kz
Трагедия случилась 29 марта возле одной из автобусных остановок в Караганде.
Полицейские задержали подозреваемого водителя в одном из районов города. Ведется досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.
11 января в Караганде рабочего насмерть придавило вагоном с углем. Состав шел по прямому пути и во время проведения маневра сошел с рельсов.
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