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Экскаватор сбил насмерть женщину в Караганде

смерть Фото: polisia.kz
Экскаватор двигался по улице Магнитогорская и наехал на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летняя женщина скончалась на месте, а виновник скрылся, сообщает Zakon.kz

Трагедия случилась 29 марта возле одной из автобусных остановок в Караганде.

Полицейские задержали подозреваемого водителя в одном из районов города. Ведется досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.

11 января в Караганде рабочего насмерть придавило вагоном с углем. Состав шел по прямому пути и во время проведения маневра сошел с рельсов.

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