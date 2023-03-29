Казахстанец три месяца выхаживал раненого лебедя

Раненого лебедя спас житель одного из сел в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", одинокую и замерзающую у озера птицу Махамбет Кусаинов обнаружил в январе. Не раздумывая забрал с собой и поселил в сарае.

"Вместе с сыном мы пошли к озеру, в камышах увидели лебедя. Сначала не поверили. Но потом поняли, что это действительно лебедь и нам не кажется. Он был раненым. Мы его забрали к себе. Покормили и начали ухаживать за ним", – рассказал Махамбет Кусаинов.

Зиму лебедь прожил у Махамбета. Кормили его пшеницей, фруктами и рыбой.





Как утверждает мужчина, этот лебедь необычный. Птица оказалась умной и чистоплотной. Можно сказать, приучена к лотку, как домашний кот.

"Я заметил, что он ходит в туалет как положено, в одном и том же месте. Не как все птицы, где приспичит. А только когда на выгуле, на улице. Ну очень уж чистоплотный", – отметил Махамбет Кусаинов.

К весне раненый лебедь оправился и уже начал распускать крылья, и он выпустил его на волю.

В конце марта в Ботанический сад Алматы вернулись лебеди.