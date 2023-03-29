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Службы доставки обяжут платить соцвзносы за таксистов и курьеров

Встреча вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова, Фото: Zakon.kz
Социальные взносы за курьеров и таксистов будут платить онлайн-платформы. Об этом 29 марта на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, такие меры введут в рамках нового Социального кодекса.

"Есть граждане, работающие на онлайн-платформах. Это доставщики, таксисты и курьеры. Сегодня эта категория людей социально не защищена. Они выпали из социальной защиты и за них не уплачивались социальные отчисления и пенсионные взносы. В связи с этим в рамках Социального кодекса мы уделили этому вопросу большое внимание, и теперь этих лиц планируется привлекать к системе социальной защиты".Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова

По словам Сагиндыковой, сегодня уже проведены переговоры с "Яндексом", Uber и Wolt. Они будут делать за таксистов и курьеров определенные обязательные социальные отчисления в фонды. 


"Это не будет изыматься из средств таксистов и курьеров, а будут уплачивать сами онлайн-платформы", – добавила Назгуль Сагиндыкова.

Она отметила, что такие работники получат новый статус – независимый работник.

Социальный кодекс предусматривает либерализацию рынка труда. Это означает признание всех видов гибкой занятости, включая и платформенную занятость. Такие изменения предусматривают защиту самозанятых граждан от социальных рисков, а при наступлении рисков – социальную поддержку.


В этих целях уже ввели понятие "независимый работник" – лицо, занимающееся трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющее официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе "Яндекс.Такси", курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников.

Ранее был назван топ-3 регионов с активно работающими курьерами. 

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Дарига Турысбекова
Алматы Казахстан
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