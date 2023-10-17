Глава Минтруда рассказала, как таксистам и курьерам заработать себе на пенсию

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, какие новые возможности прорабатывают для курьеров и таксистов, занятых на онлайн-платформах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова рассказала, что мешает регистрации на портале работников сферы услуг – курьеров и водителей, которые заняты на онлайн-платформах.

"Сейчас я озвучила премьер-министру, что, наверное, необходимо будет принять постановление правительства и принять иной порядок налогообложения для того, чтобы ввести вот эти 4% и никого не регистрировать. Достаточно присоединиться к публичному договору на интернет-платформе и, соответственно, все платежи будут идти в бюджет или в фонды – это ЕНПФ, ГФСС и ОСМС. Все это оператор будет проводить одним платежом", – сообщила министр.

При этом у водителей, по ее словам, появляется возможность работать напрямую с самим оператором, а 4% разделятся – один процент в бюджет за ИП, еще по одному – в единый накопительный пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и фонд социального страхования.

"Это наиболее благоприятные условия для того, чтобы быть защищенным. Вы понимаете, если уже след прошел по перечислению и отчислению, то человек уже, в принципе, имеет право на то, что годы его работы на интернет-платформе будут учитываться при начислении базовой пенсии. Если наступят социальные риски, то, соответственно, он тоже будет претендовать на выплаты. Если ему необходимо будет получить медицинскую услугу, то, соответственно, он может получить ее, потому что статус уже застрахован", – пояснила министр.

29 марта сообщалось, что службы доставки обяжут платить соцвзносы за таксистов и курьеров.

За чей счет агрегаторы будут платить налоги за таксистов и курьеров, можно прочитать здесь.