"Было предчувствие": Кошанов о своем переизбрании на пост спикера Мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал свое переизбрание на пост спикера палаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов заявил, что в жизни надо быть готовым ко всякому.

"Человек иногда ведь чувствует. Было предчувствие". Ерлан Кошанов

Он также сообщил, что готов отработать весь депутатский срок.

"Мы должны работать по закону пять лет, по Конституции, и на сегодня мы готовы работать пять лет, полностью свой срок". Ерлан Кошанов

Представители СМИ поинтересовались, что ему говорит интуиция по поводу состава Правительства.

"Пока ничего не говорит. Пока не могу сказать и по министрам, потому что нет еще премьер-министра. Придет время, мы скажем". Ерлан Кошанов

29 марта на первом заседании палаты нового созыва спикером Мажилиса РК избрали Ерлана Кошанова.