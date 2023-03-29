Какие изменения произойдут в пенсионной системе с 1 июля

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова 29 марта на брифинге в РСК рассказала, какие изменения будут в пенсионной системе, сообщает Zakon.kz.

Проект нового Социального кодекса отправлен на рассмотрение главы государства и вступит в силу 1 июля.



По данным ведомства, действующая система будет охватывать три поколения пенсионеров. В рамках документа предусматривается увеличение размера базовой пенсии. С 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей для будущих пенсионеров.

"В изменениях пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1998 года и после 1998 года, основную часть пенсионных выплат будут получать от государства, а будущие пенсионеры – из накопительной пенсионной системы", – разъяснила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова.

Кроме того, нормы кодекса позволят вкладчикам управлять своими активами.

Установленный порог достаточности граждане могут тратить на лечение и приобретение жилья. Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление.

"При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк", – добавила спикер.

При этом она добавила, что возможные риски вкладчики должны оценивать сами при выборе управляющих компаний.

Пенсионные накопления казахстанцев выросли за год на 11,4%. На 1 марта на индивидуальных счетах вкладчиков (получателей) Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 15,13 трлн тенге.