Изменения в пенсионной системе Казахстана подготовят к концу года

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 9 сентября 2025 года прокомментировала работу над разработкой предложений касательно изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что работу в этом направлении сейчас ведет специально созданная экспертная группа.

"Для выработки предложений по обеспечению дальнейшей финансовой устойчивости пенсионной системы и достойного уровня пенсий граждан на площадке Минтруда создана экспертная группа с привлечением экспертов, представителей Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков и Единого накопительного пенсионного фонда", – сказала Жакупова.

Министр пообещала, что результаты работы группы будут представлены правительству до конца текущего года.

Вчера Жакупова рассказала о случаях, когда люди с двойным гражданством получали пенсии сразу в трех странах.