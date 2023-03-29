Только от жизни собачьей: почему владельцы домашних животных недовольны правилами их выгула и содержания

На прошлой неделе Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал поправки в типовые правила содержания и выгула домашних животных. Однако у проекта нашлись яростные противники. Чем обусловлена негативная реакция общественности, разбирался Zakon.kz.

Для начала о самих правилах.

Как, в частности, сказано в документе, не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного:

в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;

в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

в кухнях и коридорах общежитий.

Собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки (рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограмм), должны находиться на поводке и в наморднике.

Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости.

Собаки подлежат обязательной регистрации, обработке и вакцинации против бешенства и других болезней, начиная с 3-месячного возраста. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в двухнедельный срок с получением регистрационного индивидуального номера животного.

Не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их кастрации/стерилизации, кроме тех, кто обладает соответствующей регистрацией в кинологической и фелинологической организациях или имеют противопоказания по здоровью животного, что подтверждается ветеринарным врачом.

Причины негодования

Вскоре по соцсетям поползли посты возмущенных такими поправками зоозащитников. Люди жаловались на равнодушие властей к обращениям специалистов и нежелание привлекать последних к составлению правил.

По словам владелицы международного питомника "Тянь-Шань Стар" Анастасии Зюзиной, вопросы вызывают сразу несколько предложенных для публичного обсуждения пунктов:

"Например, запрещено держать нестерилизованное животное. Многие собаки – породистые, имеют родословную, несут племенную ценность для Казахстана. Зачем стерилизовать животное, если речь идет о будущем породистом поголовье страны? Мы категорически не согласны с этим пунктом. Да, насчет вакцинации – все "за", это однозначно. Мы и без этого ежегодно вакцинируем наших животных, чтобы они ничем не болели".

Ущемление прав четвероногих и их хозяев Зюзина видит и в запрете нахождения в общественных местах и совместного купания в водоемах. Мол, есть вполне приличные, адекватные, прошедшие тест на социальную адаптацию и общий курс дрессировки звери. Отметила спикер также фактически невозможное, вопреки инициативе законотворцев, постоянное нахождение псов в намордниках и критически малое число площадок для выгула.

"Большой резонанс и скандал среди населения – по регистрации в частной базе регистрационного учета TANBA. База должна быть государственная, мы, получается, передаем наши личные данные сторонним организациям. В частной базе Tanba владельцы самостоятельно не могут зарегистрировать животных, необходимо привлечение третьих лиц. Питомники, кинологические и фелинологические клубы, ветеринарные клиники и обычные владельцы животных против такой идентификации. И нам непонятно, почему частная база пытается так лоббировать свои интересы. Животное — это имущество, владелец несет полную ответственность за свое животное и вправе выбирать средства идентификации – чип или клеймо. А также вправе регистрировать свое животное самостоятельно в базе без привлечения третьих лиц". Анастасия Зюзина

Мордой не вышли

К общей шумихе закономерно подключились кинологи, посчитавшие, что ношение намордников для некоторых пород хвостатых не то что бесполезно – опасно. Ведь многое зависит от особенностей морды мохнатого друга, которая может оказаться неприспособленной для "дыхания с препятствием".

Кто останется в выигрыше?

Ожидаемый итог поправок – обогащение зоомагазинов, готовых оснастить поводками и намордниками всех нуждающихся.

Однако в нескольких таких учреждениях нам заявили, что ажиотажа вокруг указанных товаров не наблюдают.

В одном –как нам кажется, слукавив – и вовсе заверили: ценник не зависит от спроса!

Вместе с тем, пока одним барбосам – домашним и, вероятно, воспитанным – велят "закрыть пасти", другие – бродячие – могут радостно разгуливать по улицам с одной лишь биркой в ухе, будто зубов, в отличие от более удачливых собратьев, у них нет.

Неужто присказка "все равны, но некоторые ровнее" оказалась актуальной и в мире животных?