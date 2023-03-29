Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Работа автомобильного пункта на границе с Россией временно приостановлена

Работа автомобильного пункта на границе с Россией временно приостановлена Фото: пресс-служба КНБ РК
Приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар". Об этом 29 марта Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

"В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта 2023 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через госграницу Казахстана в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", — говорится в сообщении комитета.

Пункт, как уточнили в КНБ, расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области России.

"Информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через границу в автомобильном пункте пропуска "Желкуар" будет размещена дополнительно".Пресс-служба КНБ РК

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации, заключили в ведомстве.

27 марта сообщалось, что паводки отрезали от мира еще четыре села в Актюбинской области.

Читайте также

Главное за день: Правительство сложило полномочия, первое заседание нового Мажилиса и кто его возглавил

Кадровые вопросы судебной системы: какие изменения вступят в силу в ближайшее время

Управление в системе образования требует усовершенствования – эксперт

Анастасия Московчук
Россия КНБ Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления