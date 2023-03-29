Работа автомобильного пункта на границе с Россией временно приостановлена

Приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар". Об этом 29 марта Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

"В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта 2023 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через госграницу Казахстана в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", — говорится в сообщении комитета.

Пункт, как уточнили в КНБ, расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области России.

"Информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через границу в автомобильном пункте пропуска "Желкуар" будет размещена дополнительно". Пресс-служба КНБ РК

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации, заключили в ведомстве.

27 марта сообщалось, что паводки отрезали от мира еще четыре села в Актюбинской области.