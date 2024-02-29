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Законодательство РК

Казахстан меняет режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном

КНБ, пункты пропуска, граница, режим работы Фото: КНБ РК
Об изменении режима работы пунктов пропуска 29 февраля предупредил Комитет национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Пограничная служба внесла изменения в регламенты работы автомобильных пунктов пропуска с целью улучшения условий для тех, кто пересекает Госграницу Казахстана, говорится в сообщении КНБ РК. 

Речь идет о следующих пунктах пропуска:

с Российской Федерацией:

  • "Найза", Павлодарская область
  • "Коянбай", Абайская область
  • "Байтанат", Абайская область

с Китайской Народной Республикой:

  • "Нур Жолы", Алматинская область
  • "Достык", Алматинская область
  • "Колжат", Алматинская область
  • "Бахты", Восточно-Казахстанская область
  • "Майкапчагай", Восточно-Казахстанская область

с Кыргызской Республикой:

  • "Кеген", Алматинская область.
"С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07:00 до 19:00 часов. Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года", – объяснили в КНБ РК.

1 марта 2024 года в 00:00 на всей территории Казахстана будет установлен единый часовой пояс (UTC+5). О том, как легко адаптироваться к смене часовых поясов, и как не опоздать на рейс, можно прочитать здесь. 28 февраля мы рассказывали, как отразится перевод стрелки часов на работе общественного транспорта.

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