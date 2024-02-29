Казахстан меняет режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном

Об изменении режима работы пунктов пропуска 29 февраля предупредил Комитет национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Пограничная служба внесла изменения в регламенты работы автомобильных пунктов пропуска с целью улучшения условий для тех, кто пересекает Госграницу Казахстана, говорится в сообщении КНБ РК.

Речь идет о следующих пунктах пропуска:

с Российской Федерацией:

"Найза", Павлодарская область

"Коянбай", Абайская область

"Байтанат", Абайская область

с Китайской Народной Республикой:

"Нур Жолы", Алматинская область

"Достык", Алматинская область

"Колжат", Алматинская область

"Бахты", Восточно-Казахстанская область

"Майкапчагай", Восточно-Казахстанская область

с Кыргызской Республикой:

"Кеген", Алматинская область.

"С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07:00 до 19:00 часов. Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года", – объяснили в КНБ РК.

1 марта 2024 года в 00:00 на всей территории Казахстана будет установлен единый часовой пояс (UTC+5). О том, как легко адаптироваться к смене часовых поясов, и как не опоздать на рейс, можно прочитать здесь. 28 февраля мы рассказывали, как отразится перевод стрелки часов на работе общественного транспорта.

