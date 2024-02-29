Казахстан меняет режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном
Фото: КНБ РК
Об изменении режима работы пунктов пропуска 29 февраля предупредил Комитет национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.
Пограничная служба внесла изменения в регламенты работы автомобильных пунктов пропуска с целью улучшения условий для тех, кто пересекает Госграницу Казахстана, говорится в сообщении КНБ РК.
Речь идет о следующих пунктах пропуска:
с Российской Федерацией:
- "Найза", Павлодарская область
- "Коянбай", Абайская область
- "Байтанат", Абайская область
с Китайской Народной Республикой:
- "Нур Жолы", Алматинская область
- "Достык", Алматинская область
- "Колжат", Алматинская область
- "Бахты", Восточно-Казахстанская область
- "Майкапчагай", Восточно-Казахстанская область
с Кыргызской Республикой:
- "Кеген", Алматинская область.
"С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07:00 до 19:00 часов. Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года", – объяснили в КНБ РК.
1 марта 2024 года в 00:00 на всей территории Казахстана будет установлен единый часовой пояс (UTC+5). О том, как легко адаптироваться к смене часовых поясов, и как не опоздать на рейс, можно прочитать здесь. 28 февраля мы рассказывали, как отразится перевод стрелки часов на работе общественного транспорта.
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