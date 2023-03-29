Какие банки получили в разные годы господдержку в Казахстане

Глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента назвала банки, которые в разные годы получили господдрежку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова сообщила, что в настоящее время есть шесть банков, которые участвовали в программе финансовой устойчивости. Она напомнила, что эта программа была утверждена Нацбанком в 2017 году.

"Тогда были выявлены у банков очень большие убытки, большой уровень стрессовых активов на балансе банков. И для того, чтобы создать провизии по этим проблемным займам, декапитализировать эти банки, была принята программа финансовой устойчивости: со стороны Нацбанка были выделены субординированные облигации. Треть должна была быть докапитализирована акционерами. И также эти субординированные облигации предоставлялись". Мадина Абылкасымова

Глава АРРФР добавила, что эти облигации сейчас сохраняются на балансе этих шести банков.

"Это "Евразийский банк", "Банк Центркредит", "Нурбанк", "Банк РБК", "АТФ Банк" и "Цесна Банк". Кроме того, средства господдержки сохраняются на балансе у Halyk Bank в результате сделки, которая произошла по приобретению "Казкоммерцбанка". Мадина Абылкасымова

Ранее она заявила о планах ввести уголовную ответственность для недобросовестных коллекторов.

Глава ведомства также высказалась о продаже Bereke bank.



