Поправки о запрете господдержки банков в Казахстане планируют разработать до конца года

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента 1 сентября заявила, что в Казахстане разрабатывают пакет законодательных инициатив по так называемому "урегулированию банков", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что АРРФР уже анонсировал разработку поправок о запрете государственной помощи банкам до конца года. Они поинтересовались, на каком этапе эта работа находится сейчас.

"Мы на протяжении последнего года готовим пакет законодательных инициатив по так называемому "урегулированию банков", которые уже признаны неплатежеспособными. То есть если банк становится неплатежеспособным, то должны быть четко прописаны механизмы его урегулирования, чтобы максимально защитить интересы вкладчиков", – отметила Мадина Абылкасымова.

По словам председателя АРРФР, в документах детально прописывают сами процедуры и роль акционеров.

"В предыдущие годы зачастую использовалась господдержка банков и не в полной мере была определена ответственность акционеров. Наша задача – чтобы все затраты и возмещения убытков, которые банк понесет, производились за счет акционеров. И будет эта процедура прописана. И если будет решение об оказании господдержки банку, то должна быть четко прописанная процедура, в каких случаях будет предоставляться господдержка", – пояснила Мадина Абылкасымова.

Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение парламента до конца года.

Ранее Мадина Абылкасымова ответила на вопрос о том, выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с иностранными финансовыми организациями.