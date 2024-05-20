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Суши и роллы полезны для здоровья, но при одном условии

Суши и роллы полезны для здоровья, но при одном условии, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:22 Фото: pexels
Диетолог Марьяна Джутова заявила, что такие популярные блюда японской кухни, как суши и роллы, благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета, сообщает Zakon.kz.

Но есть условие: они должны быть из красной рыбы и из качественного сырья. Такие роллы и суши, по словам Джутовой, полезны, так как в их состав входят жирные сорта рыб, рис и морские водоросли нори, пишет "Лента.ру".

Лосось, форель, тунец и другая рыба содержат полезные жирные кислоты, богаты белком, фосфором, натрием, цинком, селеном, витаминами А, Е, D и группы В.

"Эти микроэлементы и витамины благоприятно сказываются на работе нервной системы, помогают бороться с воспалениями, полезны в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, гастрита и артрита, улучшают состояние кожи, волос, ногтей", – отмечает диетолог.

Нори является источником йода, необходимого для здоровья щитовидной железы. А так как суши не подвергаются тепловой обработке, водоросли сохраняют максимум пользы.

Рис, по словам специалиста, полезен для людей с заболеваниями ЖКТ, его часто включают в рацион лечебного питания. К тому же эта крупа насыщает организм клетчаткой, нормализующей пищеварение.

В заключение Джутова особо отметила пользу авокадо, которое добавляют в некоторые виды роллов. Оно содержит витамины А, Е, В, К, калий, фолиевую кислоту, необходимые для здоровья нервной системы, работы мозга и крепкого иммунитета.

Ранее диетолог рассказал, что можно и что нельзя есть и пить перед сном.

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