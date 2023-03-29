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Доля иностранных инвестиций в несырьевой сектор Казахстана в 2022 году достигла десятилетнего минимума

иностранные инвестиции, сокращение, несырьевой сектор Фото: pixabay
По данным исследования Первого кредитного бюро, доля иностранных инвестиций в несырьевой сектор Казахстана снизилась с 8,6% в 2021 до 8% по итогам прошлого года, это самый низкий показатель за последние 10 лет, передает Zakon.kz

Согласно информации ПКБ, в 2022 году объем инвестиций нерезидентов в несырьевой сектор составил 1,2 трлн тенге. Для сравнения: в 2013 году он был на уровне 664 млрд тенге.

"С одной стороны, рост почти в два раза. С другой – на это ушло почти 10 лет. Все это может косвенно свидетельствовать о том, что иностранные инвесторы несильно стремятся к увеличению своего участия в развитии несырьевого сектора Казахстана", – говорится в аналитической информации бюро.

иностранные инвестиции, несырьевой сектор, график

Фото: DataHub

Всего в прошлом году на нерезидентов пришлось 8% от общего объема инвестиций в несырьевой сектор.


"Этот показатель никогда не был большим, но все же обычно он выше. Например, в 2014 году составлял 11,2%. В целом нынешний уровень на минимуме, по крайней мере, за 10 лет".Первое кредитное бюро

В феврале премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, что за 9 месяцев прошлого года валовый приток прямых иностранных инвестиций в республику вырос на 17,8% и достиг 22,1 млрд долларов.

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