Рост экономики Казахстана обеспечивает несырьевой сектор
Фото: pexels
Более 70% роста экономики Казахстана обеспечено развитием несырьевого сектора, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства страны, рост экономики складывается за счет:
- обрабатывающей промышленности;
- торговли;
- сельского хозяйства;
- строительства.
"По предварительной оценке, рост ВВП по итогам 11 месяцев этого года составил 4,4%, который преимущественно обеспечен развитием нефтяного сектора", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба правительства РК
1 марта 2024 года S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB-/А-3", сохранив прогноз на уровне "Стабильный". Повышение кредитного рейтинга способствует:
- укреплению экономической и финансовой стабильности;
- улучшению репутации страны на международной арене;
- положительно влияет на привлечение инвестиций с рынков капитала и увеличение объемов прямых иностранных инвестиций в экономику.
"Также правительством в текущем году принято ряд мер по поддержке отечественных товаропроизводителей с акцентом на дальнейшее укрупнение предприятий и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью".Пресс-служба правительства РК
Одна из таких мер – ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках и закупках квазигосударственных компаний товаров, работ и услуг.
Фото: пресс-служба правительства РК
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года ответил, что пополнять бюджет за счет штрафов не планируется.
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