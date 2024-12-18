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Экономика и бизнес

Рост экономики Казахстана обеспечивает несырьевой сектор

Графики, экономика, предпринимательство, бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:46 Фото: pexels
Более 70% роста экономики Казахстана обеспечено развитием несырьевого сектора, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, рост экономики складывается за счет:

  • обрабатывающей промышленности;
  • торговли;
  • сельского хозяйства;
  • строительства.
"По предварительной оценке, рост ВВП по итогам 11 месяцев этого года составил 4,4%, который преимущественно обеспечен развитием нефтяного сектора", – говорится в сообщении.
Экономика, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:46

Фото: пресс-служба правительства РК

1 марта 2024 года S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB-/А-3", сохранив прогноз на уровне "Стабильный". Повышение кредитного рейтинга способствует:

  • укреплению экономической и финансовой стабильности;
  • улучшению репутации страны на международной арене;
  • положительно влияет на привлечение инвестиций с рынков капитала и увеличение объемов прямых иностранных инвестиций в экономику.
"Также правительством в текущем году принято ряд мер по поддержке отечественных товаропроизводителей с акцентом на дальнейшее укрупнение предприятий и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью".Пресс-служба правительства РК

Одна из таких мер – ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках и закупках квазигосударственных компаний товаров, работ и услуг.

Экономика, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:46

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года ответил, что пополнять бюджет за счет штрафов не планируется.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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