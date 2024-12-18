Рост экономики Казахстана обеспечивает несырьевой сектор

Более 70% роста экономики Казахстана обеспечено развитием несырьевого сектора, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, рост экономики складывается за счет:

обрабатывающей промышленности;

торговли;

сельского хозяйства;

строительства.

"По предварительной оценке, рост ВВП по итогам 11 месяцев этого года составил 4,4%, который преимущественно обеспечен развитием нефтяного сектора", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства РК

1 марта 2024 года S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB-/А-3", сохранив прогноз на уровне "Стабильный". Повышение кредитного рейтинга способствует:

укреплению экономической и финансовой стабильности;

улучшению репутации страны на международной арене;

положительно влияет на привлечение инвестиций с рынков капитала и увеличение объемов прямых иностранных инвестиций в экономику.

"Также правительством в текущем году принято ряд мер по поддержке отечественных товаропроизводителей с акцентом на дальнейшее укрупнение предприятий и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью". Пресс-служба правительства РК

Одна из таких мер – ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках и закупках квазигосударственных компаний товаров, работ и услуг.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года ответил, что пополнять бюджет за счет штрафов не планируется.