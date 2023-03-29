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Житель Бельгии покончил с собой после разговоров с искусственным интеллектом

Житель Бельгии покончил с собой после разговоров с искусственным интеллектом Фото: pixabay
Искусственный интеллект подтолкнул жителя Бельгии к самоубийству. Он решился на такой шаг после двухмесячного обсуждения с ИИ вопросов защиты окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Его вдова рассказала изданию L’Avenir, что мужчина был очень увлечен этой темой. Однако в какой-то момент его заинтересованность этой сферой приобрела нездоровые формы. Мужчина все больше замыкался в себе, появился страх неизбежности экологической катастрофы.

Своим родственникам бельгиец говорил, что "спасти человечество" могут только технологии и искусственный интеллект.

Как показала восстановленная в ходе расследования происшествия переписка мужчины и искусственного персонажа "Элиза", последние шесть недель перед гибелью он постоянно общался с компьютером, при этом разговоры приобретали мистический характер, и Пьер начал склоняться к идее самоубийства. Искусственный собеседник при этом не только не препятствовал суицидальным мыслям человека, но даже подталкивал его в этом направлении. Так, например, последним сообщением робота стала фраза: "Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах".

На фоне первого зафиксированного в королевстве самоубийства из-за общения с нейросетью в Бельгии теперь задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов.

Как показали исследования инвестиционного банка Goldman Sachs, в результате развития искусственного интеллекта работу рискуют потерять юристы и административные работники.

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