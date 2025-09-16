Искусственный интеллект станет новым лидером партии в Японии

Японская партия "Путь к возрождению" объявила, что ее "новым лидером" станет искусственный интеллект (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Japan Times, об этом заявил аспирант программы исследований в области искусственного интеллекта Киотского университета Коки Окумура, который назвал себя "помощником нового лидера" партии в ходе пресс-конференции.

"Новым лидером станет искусственный интеллект", – цитирует издание аспиранта.

Отмечается, что 25-летний Окумура недавно выиграл партийные выборы и стал преемником основателя движения Синдзи Исимору.

Также издание уточняет, что ИИ не будет выстраивать политический курс партии, а сосредоточится на таких вопросах, как "распределение финансовых ресурсов среди однопартийцев".

