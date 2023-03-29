Три автомобиля столкнулись на трассе в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП произошло на трассе Павлодар – Семей в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла 29 марта текущего года в 15:50.
Как рассказали в пресс-службе ДП области, водитель Audi двигался по дороге "на небезопасной скорости", врезался в автомобиль Mazda Cronos.
От сильного удара Mazda отбросила на стоявший рядом Kia Rio.
Стоит отметить, что обе машины в этот момент стояли на месте, пропуская пешеходов.
"В результате ДТП водитель Mazda Cronos обратилась за медицинской помощью. На месте работают сотрудники полиции".Пресс-служба ДП Павлодарской области
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