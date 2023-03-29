Три автомобиля столкнулись на трассе в Павлодарской области

Массовое ДТП произошло на трассе Павлодар – Семей в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 29 марта текущего года в 15:50.





Как рассказали в пресс-службе ДП области, водитель Audi двигался по дороге "на небезопасной скорости", врезался в автомобиль Mazda Cronos.

От сильного удара Mazda отбросила на стоявший рядом Kia Rio.

Стоит отметить, что обе машины в этот момент стояли на месте, пропуская пешеходов.





"В результате ДТП водитель Mazda Cronos обратилась за медицинской помощью. На месте работают сотрудники полиции". Пресс-служба ДП Павлодарской области

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