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Три автомобиля столкнулись на трассе в Павлодарской области

Три автомобиля столкнулись на трассе в Павлодарской области Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП произошло на трассе Павлодар – Семей в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 29 марта текущего года в 15:50.


Как рассказали в пресс-службе ДП области, водитель Audi двигался по дороге "на небезопасной скорости", врезался в автомобиль Mazda Cronos.

От сильного удара Mazda отбросила на стоявший рядом Kia Rio.

Стоит отметить, что обе машины в этот момент стояли на месте, пропуская пешеходов.


"В результате ДТП водитель Mazda Cronos обратилась за медицинской помощью. На месте работают сотрудники полиции".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее стало известно, что супружеская пара из России погибла в ДТП в Актюбинской области.

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Константин Вноровский
Павлодарская область
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