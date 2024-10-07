Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три человека погибли, 10 пострадали в двух крупных авариях на трассе в Павлодарской области

Знак аварийной остановки , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 00:05 Фото: Zakon.kz
Два крупных ДТП, в которых погибли три человека и 10 пострадали, произошли на трассе в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 7 октября Zakon.kz в областном Департаменте полиции, первое ДТП произошло 5 октября на Лебединской трассе возле села Щербакты. В аварии погибли два человека и шестеро пострадали.

"По факту дорожно-транспортного происшествия полицией начато досудебное расследование. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказали ведомстве. 

Второе ДТП произошло 6 октября возле села Шалдай Щербактинского района. В результате аварии погиб ребенок и четверо человек пострадали. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы. 

Читайте также

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи
Не верьте слухам: аким Каркалинского района обратился к жителям из-за степного пожара
Волонтеры заявили о массовом отравлении собак в приюте Костаная
Массовое отравление собак в приюте Костаная: полиция начала расследование
Избивали девочек и снимали на видео: буллинг расследует полиция Актау
Избивали девочек и снимали на видео: буллинг расследует полиция Актау
Диана Абдуллаева
Павлодарская область ДТП 2024 год Аварии Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан
Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан
комета
Где и когда казахстанцы могут увидеть главную комету 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: