Три человека погибли, 10 пострадали в двух крупных авариях на трассе в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Два крупных ДТП, в которых погибли три человека и 10 пострадали, произошли на трассе в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 7 октября Zakon.kz в областном Департаменте полиции, первое ДТП произошло 5 октября на Лебединской трассе возле села Щербакты. В аварии погибли два человека и шестеро пострадали.
"По факту дорожно-транспортного происшествия полицией начато досудебное расследование. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказали ведомстве.
Второе ДТП произошло 6 октября возле села Шалдай Щербактинского района. В результате аварии погиб ребенок и четверо человек пострадали.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы.
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