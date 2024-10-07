Три человека погибли, 10 пострадали в двух крупных авариях на трассе в Павлодарской области

Два крупных ДТП, в которых погибли три человека и 10 пострадали, произошли на трассе в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 7 октября Zakon.kz в областном Департаменте полиции, первое ДТП произошло 5 октября на Лебединской трассе возле села Щербакты. В аварии погибли два человека и шестеро пострадали.

"По факту дорожно-транспортного происшествия полицией начато досудебное расследование. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказали ведомстве.

Второе ДТП произошло 6 октября возле села Шалдай Щербактинского района. В результате аварии погиб ребенок и четверо человек пострадали.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы.