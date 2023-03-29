Эксперт предложил предусмотреть для молодых медиков базовый пакет господдержки

Эксперт здравоохранения, МРН, МВА, директор поликлиники № 8 города Астаны Канат Тосекбаев считает, что нужно предусмотреть для молодых медиков единый формат базового пакета господдержки, который бы включал в себя предоставление жилой площади и первоначальную выплату, сообщает Zakon.kz.

По словам Каната Тосекбаева, медицинское сообщество с большим энтузиазмом воспринимает предлагаемые президентом инициативы в части повышения статуса медицинских работников и защиты их прав.

"Статус медработника зависит от наличия социальной поддержки и, конечно, экономической защищенности. При этом в прошлом году обсуждался законопроект по страхованию профессиональной ответственности. Однако там были некоторые моменты, которые, на мой взгляд, необходимо доработать. Например, требуют дополнительного пересмотра предусмотренные тарифы страхового случая. Также сегодня отсутствуют специалисты по оценке самого страхового случая". Канат Тосекбаев

Он указал, что таких специалистов вузы не готовят, даже нет отдельно каких-то коротких юридических курсов. Также, на его взгляд, следует декриминализовать ст. 317 Уголовного кодекса РК.

Кроме того, следует обратить внимание на социальную поддержку молодых специалистов.

"Говоря о соцподдержке, следует учесть, что, когда молодой врач заканчивает университет, едет в регионы, акиматы берут на себя ответственность за его соцподдержку. Но каждый это делает по-разному. Есть те, кто выдает жилье, кто-то выдает разовую финансовую помощь, землю или скот. Отдельные регионы дают уголь. Это все временная поддержка, которая в принципе не несет стабильную привлекательность, почему можно поехать в тот или иной регион. Поэтому здесь необходимо было бы предусмотреть базовый пакет для молодых врачей, который будет обязательно включать в себя наличие жилой площади и какую-то первоначальную финансовую поддержку". Канат Тосекбаев

По его мнению, единый формат оказания такой господдержки следует закрепить на уровне Правительства.

"Его не надо будет включать в ответственность акиматов. Это можно утвердить на уровне Правительства, и дальше уже акиматы должны будут в едином формате выполнять. А все, что сверху – выделение земли, предоставление скота – это будет как дополнительные плюсы, которые получит молодой специалист в регионе". Канат Тосекбаев

При этом он добавил, что проблема с медкадрами стоит остро не столько в регионах, сколько в городах республиканского значения.

"Города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент – никакую поддержку молодым специалистам не оказывают. Это не очень хорошо. Нужно здесь обратить также внимание на молодых специалистов, потому что как раз в городах республиканского значения наблюдается наиболее высокий дефицит специалистов. Здесь тоже необходимо принять меры по повышению статуса и в части выделения какой-то дополнительной господдержки для медспециалистов". Канат Тосекбаев

Наряду с этим на фоне повышения заработных плат медиков вне рамок господдержки остается немедицинский персонал.

"По поводу экономической поддержки и защищенности нужно сказать о повышении зарплаты, которое несколько лет производится. В принципе, зарплата повышается довольно быстро, но, к сожалению, объем выделенных средств не всегда соответствует данной повышенной планке. В этом моменте не отражены немедицинские специалисты, так как в медучреждении это не только медсестры и врачи, здесь есть фармацевты, эпидемиологи, адмперсонал, экономисты и большой блок младшего медперсонала. Эти направления не включены". Канат Тосекбаев

Эксперт полагает, что если все эти вопросы решить и довести до ума, то как результат поднимается сам престиж медицинской специальности, требования к абитуриентам и выпускникам медвузов будут высокими.

"Люди захотят идти туда, тогда уже будем выбирать лучших. В конечном счете все это будет в первую очередь отражаться на качестве оказываемой населению медпомощь". Канат Тосекбаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва, указал на важность юридической защищенности медицинских работников. Он призвал депутатов в своей работе уделить этому вопросу должное внимание.