Эксперты ответили на заявление Тимура Сулейменова о снижении базовой ставки

Тимур Сулейменов, которого Сенат 4 сентября утвердил на должность нового главы Нацбанка, высказался о вероятности снижения базовой ставки. Эксперты финансового рынка, в свою очередь, считают, что снижение базовой ставки неизбежно, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства Тимур Сулейменов, отвечая представителями СМИ, заметил, что вопрос с инфляцией нужно решать в первую очередь.



"Инфляция – самый опасный процесс нашей экономики. Его следует решить в первую очередь. Если будут условия, то ставку можно снизить". Тимур Сулейменов

С точки зрения финансового аналитика Расула Рысмамбетова, инфляция должна стабилизироваться, а потому снижение базовой ставки необходимо.



"Снижение базовой ставки неизбежно, до тех пор, пока мы не достигнем нужных параметров инфляции, то есть до того момента, когда она снизится и стабилизируется. Я думаю, что Тимур Сулейменов как раз это и имел в виду, когда его в кулуарах поймали". Расул Рысмамбетов

По мнению эксперта института инновационной экономики, профессора КазНУ им.Аль-Фараби Магбата Спанова, перед новым главой Нацбанка стоят очень трудные задачи и, в первую очередь, снижение инфляции, где одним из инструментов является снижение базовой ставки. Эксперт полагает, что деятельность Нацбанка в этом направлении должна быть согласована с министерствами и правительством, в целом.



"Я думаю, что поскольку в августе инфляция снизилась, то, возможно, скорее всего будет идти и дальнейшее ее снижение. Учитывая прогнозы Министерства национальной экономики РК, которое говорит о том, что инфляция в следующем году составит порядка 6-8%, инструменты есть. Но с моей точки зрения то, что делает Нацбанк, должно быть согласовано и проработано совместно с Министерством национальной экономики, с правительством Казахстана. Потому что само по себе снижение базовой ставки ни к чему не приведет. Для того, чтобы снижать, необходимо сократить социальные расходы и увеличить внутреннее производство. А для этого должна быть проведена большая работа и Нацбанка, и всего правительства". Магбат Спанов

В свою очередь экономист Сапарбай Жубаев отмечает, что снижение базовой ставки до 14-15% вполне оправдано.

"Полагаю, вполне возможно снижение базовой ставки. В августе снизили на 0,25% - с 16,75% до 16,5%. Инфляция тоже снижается. В июле инфляция снизилась до 14%. В России, к примеру, до 12%. Поэтому, я считаю, что снижение базовой ставки до 15%, или до 14%, оправдано". Сапарбай Жубаев

Ранее в комментариях Zakon.kz эксперты финансового рынка указывали на необходимость снижения базовой ставки, отмечая, что высокая базовая процентная ставка негативно влияет на отечественные предприятия. Экономист Марат Абдурахманов отмечал, что вследствие высокого уровня ключевой ставки в Казахстане резко вырос коэффициент долговой нагрузки – с 40% до 52%, предприниматели оказались в убытке.

В конце августа Нацбанк, в тот момент возглавляемый Галымжаном Пирматовым, снизил базовую ставку на 0,25 процентных пункта, до 16,5%. По данным Нацбанка РК, инфляция в стране снижается пятый месяц подряд. В июле 2023 года годовая инфляция составила 14,0%. Продовольственная инфляция замедлилась до 13,5%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0%.

Утром 4 сентября глава государства подписал указ об освобождении Галымжана Пирматова от должности. На его место был назначен Тимур Сулейменов, ранее работавший замглавы Администрации президента.