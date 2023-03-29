Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Детская пара из Астаны заняла первое место на открытом Кубке Союза танцев России

Заняли первое место на Открытом Кубке Союза танцев России Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Астанчане Латкен Аляуддин и Томирис Айманбетова заняли первое место на Открытом Кубке Союза танцев России по "истории спортивного танца" в Москве. Детская танцевальная пара соревновалась в номинациях "Ювеналы-2" и "Латина", сообщает Zakon.kz.

Официальный сайт столичного акимата приводит слова личного тренера пары о том, что соревнование прошло в рамках спортивного мероприятия, имеющего большое просветительское и воспитательное значение.

"Поздравляю танцоров с успешным дебютом. Эта пара выступила на подиуме, соревнуясь в двух категориях. В настоящее время ребята представляют два танцевальных клуба в Астане: "Bravos" и "Амоге Vita". В ходе турнира рассказывалось о легендах танцевального искусства, выдающихся танцорах и деятелях этого вида спорта. В планах – в апреле этого года принять участие в турнире в Блэкпуле (Лондон, Англия) и занять призовые места". Тренер Владислав Польских

Стоит отметить, что новая партнерша Латкена Аляуддина Томирис Айманбетова является многократным чемпионом Казахстана. А Латкен – многократный призер и финалист чемпионатов мира, Европы и Азии.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина одержала 12 победу подряд за сезон.

Читайте также

Фигурист Михаил Шайдоров положительно оценил свое выступление на ЧМ-2023

Рыбакина перешагнула рубеж в 200 эйсов и стала лидером сезона

Россиян и белорусов хотят вернуть в мировой спорт с жесткими условиями

Константин Вноровский
Россия Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
гороскоп, предсказания
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Жители "Шымсити" бояться оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин
Парламент новая сессия депутаты президент открытие
Президент Казахстана в среду выступит на открытии первой сессии Парламента нового созыва
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления