Детская пара из Астаны заняла первое место на открытом Кубке Союза танцев России

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Астанчане Латкен Аляуддин и Томирис Айманбетова заняли первое место на Открытом Кубке Союза танцев России по "истории спортивного танца" в Москве. Детская танцевальная пара соревновалась в номинациях "Ювеналы-2" и "Латина", сообщает Zakon.kz.

Официальный сайт столичного акимата приводит слова личного тренера пары о том, что соревнование прошло в рамках спортивного мероприятия, имеющего большое просветительское и воспитательное значение. "Поздравляю танцоров с успешным дебютом. Эта пара выступила на подиуме, соревнуясь в двух категориях. В настоящее время ребята представляют два танцевальных клуба в Астане: "Bravos" и "Амоге Vita". В ходе турнира рассказывалось о легендах танцевального искусства, выдающихся танцорах и деятелях этого вида спорта. В планах – в апреле этого года принять участие в турнире в Блэкпуле (Лондон, Англия) и занять призовые места". Тренер Владислав Польских Стоит отметить, что новая партнерша Латкена Аляуддина Томирис Айманбетова является многократным чемпионом Казахстана. А Латкен – многократный призер и финалист чемпионатов мира, Европы и Азии. Ранее стало известно, что Елена Рыбакина одержала 12 победу подряд за сезон. Читайте также Фигурист Михаил Шайдоров положительно оценил свое выступление на ЧМ-2023 Рыбакина перешагнула рубеж в 200 эйсов и стала лидером сезона Россиян и белорусов хотят вернуть в мировой спорт с жесткими условиями

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