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Казахстанец завоевал "серебро" на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

Еркин Габбасов , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 13:25 Фото: Instagram/csp_parasport.kz
Спортсмен из Казахстана Еркин Габбасов занял второе место на Кубке мира по пара пулевой стрельбе. Тем самым он получил путевку на Паралимпийские игры Париж-2024, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале произвольной дисциплины R1 Габбасов занял 7 место и вышел в финал.

В финальном зачете пара спортсмен завоевал серебряную медаль соревнований с 246,8 очка. Золотая медаль досталась корейцу Дж.Ли у Ли (249 очков), третье место занял пара спортсмен из Греции С.Галогаврос, набрав 224.8 очка.

Чемпионат мира WSPS по пара стрельбе проходит в Нью-Дели с 6 по 15 марта. В соревнованиях принимают участие 268 спортсменов из 49 стран.

Ранее Зарина Ашир привезла две золотые медали с Кубка мира по пара пауэрлифтингу.

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