Казахстанец завоевал "серебро" на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

Спортсмен из Казахстана Еркин Габбасов занял второе место на Кубке мира по пара пулевой стрельбе. Тем самым он получил путевку на Паралимпийские игры Париж-2024, сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале произвольной дисциплины R1 Габбасов занял 7 место и вышел в финал.

В финальном зачете пара спортсмен завоевал серебряную медаль соревнований с 246,8 очка. Золотая медаль досталась корейцу Дж.Ли у Ли (249 очков), третье место занял пара спортсмен из Греции С.Галогаврос, набрав 224.8 очка.

Чемпионат мира WSPS по пара стрельбе проходит в Нью-Дели с 6 по 15 марта. В соревнованиях принимают участие 268 спортсменов из 49 стран.

Ранее Зарина Ашир привезла две золотые медали с Кубка мира по пара пауэрлифтингу.