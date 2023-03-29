Второй сезон "Дома дракона" решили урезать

Второй сезон "Дома дракона" HBO будет короче первого – восемь эпизодов вместо десяти. Представитель HBO заверил, что причина в сценарии, а не в желании сэкономить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, уже готов и общий план на третий сезон. Канал подумывает запустить его в производство в ближайшее время.

Также ходили слухи, что причина в урезании бюджета в связи со сменой руководства. Но в HBO отвергли и эту информацию.

При этом шоураннер Райан Кондал и автор мира "Игры престолов" Джордж Мартин пока не определились с общим числом сезонов сериала, выбирая между тремя и четырьмя. Из-за того, что часть событий второго сезона "переехала" в третий, включая некую крупную битву, шансов на последний вариант пока больше.

Сериал "Дом дракона" стартовал 21 августа 2022 года и стал громкой премьерой канала HBO. История разворачивается почти за 200 лет до событий "Игры престолов" и повествует о "Пляске Драконов" — гражданской войне между наследниками короля Визериса I Таргариена. Главные роли исполнили Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмили Кэри, Эмма Д’Арси, Милли Олкок, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бест и другие.

Ранее создатель "самого худшего фильма в мире" опубликовал трейлер к новому творению.