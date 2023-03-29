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Семья адвокатов отрицает, что хочет примириться с сыном Турлыханова

Анна Дмитриевич отрицает информацию о примирении с сыном Турлыханова Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Адвокат Анна Дмитриевич в ответ на заявление вновь избранного депутата Мажилиса Даулета Турлыханова заявила, что они с мужем не намерены идти на примирение с сыном депутата, сообщает Zakon.kz.

"Ни я, ни Олег (муж Анны. – Прим. ред.) не говорили о примирении. Кто дал ему такую информацию – непонятно. Оплачивать нам лечение тоже никто не предлагал, и это так же неправда", – написала адвокат на своей странице в Instagram.

Сын депутата Даулета Турлыханова Нурасыл Болат напал на казахстанских юристов Анну Дмитриевич и Олега Чернова в ночь на 11 февраля, когда они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека.

29 марта Даулет Турлыханов, прошедший в Мажилис от партии Amanat, в кулуарах совместного заседания палат Парламента рассказал журналистам о ходе дела и, в частности, сообщил, что "есть информация последняя, что они (пострадавшие адвокаты. – Прим. ред.) хотят пойти на примирение".

Он рассказал, что после случившегося искал встречи с потерпевшими, извинился и предложил помочь с лечением.

В отношении Нурасыла Болата проводится расследование по ч. 2 статьи 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц".

Он проходит обучение в учебном центре Сухопутных войск Минобороны в поселке городского типа Отар Жамбылской области.

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