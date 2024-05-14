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Законодательство РК

Сыну Даулета Турлыханова изменили приговор

Сыну Даулета Турлыханова изменили приговор, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:56 Фото: Instagram/unitedworldwrestling, Facebook/Анна Димитриевич, Instagram/pro.pravo.kz
Сыну депутата Мажилиса Парламента Казахстана Даулета Турлыханова – Нурасылу Болату – изменили приговор. Об этом 14 мая 2024 года рассказали потерпевшие – адвокаты Анна и Олег Черновы, сообщает Zakon.kz.

Они опубликовали в Instagram момент зачитывания приговора.

Семья адвокатов отметила, что справедливость восторжествовала. За это они выразили благодарность Верховному суду Казахстана.

"Спасибо Верховному суду, который изменил приговор и назначил два года ограничения свободы сыну депутата Мажилиса Турлыханова Болату Нурасылу. На него возложена обязанность пробационного контроля на весь период наказания. Это значит, что ему нельзя выезжать за границу, ходить по клубам и барам, пить алкоголь и совершать другие преступления, он должен отмечаться в службе пробационного контроля и быть дома в 23:00 каждый день".Анна и Олег Черновы

Как уточнили адвокаты, если сын Даулета Турлыханова нарушит эти условия, то суд заменит условный срок на реальный срок, который он будет отбывать уже в колонии.

"С таким приговором мы согласны и благодарим всех за поддержку!"Анна и Олег Черновы

В ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы сын депутата Даулета Турлыханова – Нурасыл Болат – напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Нурасыла Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.

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Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и что 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

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В октябре суд признал Нурасыла Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

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