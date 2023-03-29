В ВОЗ подтвердили 9 случаев заражения лихорадкой Марбург в Экваториальной Гвинее

Девять человек заболели лихорадкой Марбург в Экваториальной Гвинее, в семи случаях исход болезни оказался летальным, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привел в среду, 29 марта на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

По его словам, эпизоды были зафиксированы в трех провинциях. При этом они находятся на расстоянии 150 км друг от друга, что предполагает более широкую передачу вируса.

Кроме того, о "восьми случаях заболевания с пятью смертями" сообщили власти Танзании. Они были зарегистрированы в одном регионе.

Вспышка лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола, произошла в трех регионах Экваториальной Гвинеи в феврале. Она унесла жизни 20 человек. Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Летальность лихорадки Марбург в зависимости от штамма вируса и способов лечения составляет от 24% до 88%.

Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма.

Ранее стало известно, что в Китае третий человек заболел птичьим гриппом.