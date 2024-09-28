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В Гвинее шимпанзе забрала у женщины ребенка и убила его

шимпанзе, Африка, животные, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 17:58 Фото: pixabay
В регионах Западной Африки участились нападения шимпанзе на людей, но случай со смертельным исходом произошел впервые в Гвинее, где был убит восьмимесячный ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, его мать работала в поле, когда к ней подошла обезьяна, укусила и утащила восьмимесячного малыша. Затем шимпанзе скрылась в лесу – там впоследствии нашли растерзанное тело младенца.

"Жители деревни, рядом с которой произошел инцидент, решили отомстить – правда, не самим обезьянам, а ученым из Института Боссу в Гвинее, которые находились поблизости и изучали шимпанзе. Разъяренные люди ворвались в здание института и разгромили его – они уничтожили компьютеры, документы и беспилотные летательные аппараты, а потом устроили пожар", – пишет издание.

Институт Боссу подтвердил, что в 2024 году в регионе уже произошло шесть нападений шимпанзе на людей. Однако этот инцидент стал первым со смертельным исходом.

Гэн Ямакоси, глава Института Боссу, отметил, что шимпанзе больше не боятся людей, а в некоторых случаях, когда животные очень возбуждены, они не могу контролировать себя.

Специалисты предполагают, что причиной такого поведения стал голод. Шимпанзе покидают зону своего привычного обитания из-за нехватки пищи и приближаются к людям.

Ранее стало известно, что мужчина в сумке пытался вывезти из Казахстана в Узбекистан трехметрового питона. Рептилию обнаружили во время досмотра на границе.

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