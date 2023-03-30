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Двойное убийство в Актобе: стали известны подробности

Медики рассказали о состоянии девочки, выжившей во время нападения на семью в Актобе Фото: akorda.kz
Медики рассказали о состоянии 13-летней девочки в Актобе, где неизвестные убили ее мать и брата, сообщает Zakon.kz.

Трагедия, произошедшая 29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе, стала резонансной, передает КТК.

Именно девочка и вызвала полицию. Истекающего кровью ребенка на карете скорой привезли в больницу и сразу – на хирургический стол.

Сейчас она находится в реанимации, ей сделали операцию.

"В 6:20 ребенок доставлен скорой медицинской помощью – девочка 13 лет с колото-резаными ранениями шеи. В экстренном порядке проведена хирургическая обработка раны. На данный момент состояние ребенка стабильное. Находится в реанимационном отделении, сказал гл. врач Центра охраны материнства и детства Актюбинской области Ербол Джапахов.

Девочка – единственный свидетель произошедшего, но пока опрашивать ее нельзя.

Возле больницы с утра дежурит бабушка ребенка. У пенсионерки шок. Буквально вчера она похоронила сына – отца пострадавшей девочки. А уже сегодня утром сообщили о двойном убийстве.

Есть ли связь между самоубийством бывшего мужа погибшей и ночным преступлением, выяснит следствие. Пока в полиции никаких деталей не сообщают.

По словам соседей, покойная женщина жила с детьми, семья была спокойной и никогда не скандалила. А ночью не было слышно ни криков, ни шума.

Семья не состояла на учете как неблагополучная. Погибшая женщина считалась образцовой матерью: в квартире было чисто и опрятно, родительские собрания посещала регулярно, подчеркнули педагоги.

В полиции говорят, что подозреваемых пока нет. Но по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".

"Проводятся специальные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление", – рассказали в полиции.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми 35-летняя мать и ее 16-летний сын.

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