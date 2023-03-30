Медики рассказали о состоянии девочки, выжившей во время нападения на семью в Актобе

Медики рассказали о состоянии 13-летней девочки в Актобе, где неизвестные убили ее мать и брата, сообщает Zakon.kz.

Трагедия, произошедшая 29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе, стала резонансной. В информации управления областного здравоохранения рассказали о состоянии девочки, передает "Диапазон".

Сейчас она находится в реанимации, ей сделали операцию.

"Диагноз – множественные колото резаные раны шеи по передней и правой боковой поверхности с повреждением наружной яремной вены, касательное ранение трахеи и задней и правой боковой групп мышц шеи. Состояние тяжелое", – сказали врачи.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".



"Проводятся специальные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление", – рассказали в полиции.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми 35-летней мать и ее 16-летний сын.

