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Медики рассказали о состоянии девочки, выжившей во время нападения на семью в Актобе

Медики рассказали о состоянии девочки, выжившей во время нападения на семью в Актобе Фото: akorda.kz
Медики рассказали о состоянии 13-летней девочки в Актобе, где неизвестные убили ее мать и брата, сообщает Zakon.kz.

Трагедия, произошедшая 29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе, стала резонансной. В информации управления областного здравоохранения рассказали о состоянии девочки, передает "Диапазон".

Сейчас она находится в реанимации, ей сделали операцию.

"Диагноз – множественные колото резаные раны шеи по передней и правой боковой поверхности с повреждением наружной яремной вены, касательное ранение трахеи и задней и правой боковой групп мышц шеи. Состояние тяжелое", – сказали врачи.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".

"Проводятся специальные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление", – рассказали в полиции.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми 35-летней мать и ее 16-летний сын.

Айсулу Омарова
Актобе
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