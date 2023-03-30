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Появились подробности пропажи школьницы в Туркестане

Появились подробности пропажи школьницы в Туркестане Фото: Zakon.kz
11-летняя девочка, пропавшая в Туркестане, как выясняется, ушла гулять не одна. С ней была подруга, которая четыре дня скрывала этот факт, сообщает Zakon.kz.

По словам подруги, исчезнувшая упала в канал, передает КТК.

"Мы сюда подошли. Она присела вот сюда, на край. Поскользнулась и упала. Я быстро убежала", - рассказывает девочка.

О том, что Инжу гуляла не одна, полиция узнала, просмотрев видео с камер наблюдения. Лишь после ее 12-летняя подруга призналась: не рассказала сразу о случившемся, потому что очень испугалась. Сначала дети играли во дворе, затем пошли к каналу, где школьница захотела подойти ближе к воде. Но упала и не смогла выбраться.

Сейчас полиция, спасатели и добровольцы прочесывают канал и его берега.

"Девочка пропала четыре дня назад, поиски велись по всему городу. Сейчас полиция составила новый план поисков и вызвала представителей МЧС. В поисках участвуют горожане, волонтеры и представители учебных заведений. Полиция использует служебных собак и дроны". Замначальника МПС управления полиции города Туркестана Абдрахман Токбергенов

Инжу Ескермес полицейские разыскивают уже несколько дней.

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Константин Вноровский
Туркестан
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