Землян предупредили о солнечных ветрах, которые вызовут новую магнитную бурю

Специалисты из NASA сообщили, что На Солнце появилась гигантская корональная дыра и вырвавшийся из нее поток плазмы или солнечный ветер движется к нам со скоростью 2,9 млн км в час, сообщает Zakon.kz

Солнечный ветер достигнет нашей планеты 31 марта или 1 апреля. Он спровоцирует магнитную бурю.

По информации Daily Mail, это уже вторая корональная дыра гиганстких размеров, зафиксированная на звезде в последнее время. Первая (в 30 раз больше Земли) была обнаружена на Солнце 23 марта.

Ранее мы писали, что в марте несколько магнитных бури накроют Землю. Все они будут средней или слабой мощности.