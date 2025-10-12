Земля оказалась в центре солнечного шторма: ожидаются мощные магнитные бури

Поток плазмы, исходящий из корональной дыры на Солнце, 12 октября достиг Земли раньше прогнозируемого срока, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН, уже 12 октября скорость солнечного ветра выросла с высоких значений до экстремальных, хотя воздействие этого потока ожидалось лишь 13 октября. Таким образом, Земля оказалась внутри солнечного шторма примерно на сутки раньше расчетов.

Корональные дыры представляют собой области на поверхности Солнца с разомкнутыми магнитными линиями, через которые горячая плазма уходит в космос. В результате на снимках таких участков видны темные зоны, а сам солнечный ветер в этих местах становится значительно мощнее.

Ученые предупреждают, что в ближайшие дни возможны магнитные бури и появление ярких полярных сияний. Кроме того, на Солнце зафиксировано увеличение активности — появились новые солнечные пятна.

"Если пятна возникают буквально на пустом месте, это свидетельствует о выбросе на поверхность мощных магнитных полей с большими запасами энергии", – отметили специалисты, добавив, что корона Солнца сейчас активно накачивается энергией.

Ранее ученые заявили о том, что на северо-востоке Солнца появился огромный протуберанец.