#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Наука и технологии

Земля оказалась в центре солнечного шторма: ожидаются мощные магнитные бури

Солнце, Земля, магнитные бури, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 21:00 Фото: xras.ru
Поток плазмы, исходящий из корональной дыры на Солнце, 12 октября достиг Земли раньше прогнозируемого срока, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН, уже 12 октября скорость солнечного ветра выросла с высоких значений до экстремальных, хотя воздействие этого потока ожидалось лишь 13 октября. Таким образом, Земля оказалась внутри солнечного шторма примерно на сутки раньше расчетов.

Корональные дыры представляют собой области на поверхности Солнца с разомкнутыми магнитными линиями, через которые горячая плазма уходит в космос. В результате на снимках таких участков видны темные зоны, а сам солнечный ветер в этих местах становится значительно мощнее.

Ученые предупреждают, что в ближайшие дни возможны магнитные бури и появление ярких полярных сияний. Кроме того, на Солнце зафиксировано увеличение активности — появились новые солнечные пятна.

"Если пятна возникают буквально на пустом месте, это свидетельствует о выбросе на поверхность мощных магнитных полей с большими запасами энергии", – отметили специалисты, добавив, что корона Солнца сейчас активно накачивается энергией.

Ранее ученые заявили о том, что на северо-востоке Солнца появился огромный протуберанец.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Магнитная буря обрушится на Землю
11:31, 22 июля 2025
Магнитная буря обрушится на Землю
Землян предупредили о солнечных ветрах, которые вызовут новую магнитную бурю
03:52, 30 марта 2023
Землян предупредили о солнечных ветрах, которые вызовут новую магнитную бурю
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
12:25, 27 февраля 2025
Дыры на Солнце поворачиваются к Земле: угроза магнитных бурь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: