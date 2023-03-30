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Таисия Алексеева завоевала "серебро" на юношеском ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Таисия Алексеева завоевала "серебро" на юношеском ЧМ-2023 по тяжелой атлетике Фото: Instagram.com/wf_rk/
Казахстанская спортсменка Таисия Алексеева принесла в копилку четвертую медаль юношеского ЧМ по тяжелой атлетике, который проходит в эти дни в Албании, сообщает Zakon.kz

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По информации Федерации тяжелой атлетики Казахстана Алексеева выиграла серебряную медаль показав результат в 89 килограммов в рывке и 112 килограммов в толчке в весовой категории до 64 килограммов. По результатам двух упражнений казахстанская спортсменка заняла второе место с общим результатом в 201 килограмм.

Как сообщали ранее "золото" выиграл Ерасыл Саулебеков в весе до 73 килограммов, а Арапбай Нурасыл (67 килограммов) и Дарья Балабюк (55 килограммов) выиграли бронзовые медали.

Соревнования проходят с 25 марта и завершаться 1 апреля.

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