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Джо Байден заявил, что в США продлен режим санкций

Джо Байден заявил, что в США продлен режим санкций Фото: pixabay
Президент СЩА Джо Байден решил продлить режим режим чрезвычайного положения и срок действия ранее введенных санкций, в том числе в отношении России на год, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС со ссылкой на Белый дом, решение о продлении связано якобы с кибератаками на Америку.

"Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2023 года", - отмечается в документе. "В связи с этим <...> я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694", - подчеркнул Байден.

В распространенном уведомлении уточняется, что речь идет о сохранении в силе мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом за номером 13757. Срок действия этого режима санкций неоднократно продлевался американскими властями в последние годы.

Ранее Байден выступил перед американцами в связи с банковским кризисом.

Елена Вебер
Байден Джо
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