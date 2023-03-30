В Алматы горело кафе по улице Розыбакиева

Возгорание произошло на кровле трехэтажного здания с мансардой по улице Розыбакиева 274, жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz

В ДЧС города сообщили, что была развернута пожарная автолестница. Из - за сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. Чтобы не допустить распространения огня по кровле, ее вскрывали. Обстановка контролировалась с камер системы видеонаблюдения.

Позже дополнительно направленные пожарные расчеты установили на гидранты автоцистерны, магистральные линии протянуты, обеспечена бесперебойная подача воды.

Таким образом в 08:38 пожар был локализован и ликвидирован 08:47. Площадь пожара составила 30 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара: устанавливается.



На тушении пожара было задействовано: 41 человек, 15 единиц техники.





Ранее мы много писали о подобных происшествиях, в том числе о крупном пожаре в доме по проспекту Абая напротив Центрального стадиона. Пожар произошел в начале года в пристройке (кухня) двухэтажного кафе "Тмин", расположенного на 1 и 2 этажах дома, с последующим переходом огня на квартиру на 3 этаже и частично кровлю дома. К счастью, спустя два часа пожар был ликвидирован.